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Powerball США розіграє $ 457 мільйонів. Хтось із України може виграти його цієї суботи

17 вересня, 2021 п'ятниця
10:23
Новини

Наступний тираж лотереї Powerball США пройде завтра вночі. На кону $ 457 мільйонів доларів, і це найбільший лотерейний приз в світі, на сьогоднішній день

Ніч з 18 вересня може стати доленосною для того, хто зуміє вгадати виграшні номери, які випадуть за результатами тиражу лотереї США Powerball. Можна з упевненістю сказати, цей щасливець зможе з легкістю втілити в життя буквально всі свої мрії. Нагадаємо, на кону найвідомішою лотереї США 457 мільйонів доларів, і навіть після виплати всіх обов'язкових федеральних податків, переможець залишиться з сумою грошей, яку не так то просто витратити!

І що найголовніше, будь-який житель України може запросто залишити свою заявку на виграш, купивши офіційний білет лотереї на сайті Thelotter.net. Від можливості втілити мрію вас відділяє лише один клік!

Неймовірний приз в 457 мільйонів доларів буде розіграно в цю суботу, 18 вересня.

З тих пір, як призовий фонд переступив позначку в 400 мільйонів доларів, міжнародний сервіс Thelotter.net, як і Національна лотерея США, відзначають помітне зростання продажів білетів. Будь-який наступний тираж може виявитися останнім в довгій серії акумуляції.

Поряд з американцями, жителі України можуть також взяти участь в тиражі лотереї США. Досить заповнити офіційні лотерейні білети на сайті theLotter.net, найбільшому в світі сервісі з продажу лотерейних білетів онлайн, який пропонує українцям шанс виграти один з призів лотереї Powerball за мінімальною ціною за одне поле, менше 5 доларів США.

Адріан Коореманс, представник прес-служби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і Сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон.

Ось як це працює

"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях," - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами."

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто

  1. Створіть обліковий запис на сайті і
  1.  Виберіть Powerball з більш, ніж 50 доступних на сайті лотерей.
  2. Відзначте на полях ваші номери: для гри в Powerball вам необхідно вибрати 5 основних чисел від 1 до 69 і куля "Пауербол" від 1 до 26.
  3. Підтвердіть ваше замовлення.

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені," - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

Серед найвідоміших переможців на сайті - Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б $ 15 мільйонів.

Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?

theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.

Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні!

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