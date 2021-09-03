Пожежа в Костелі святого Миколая: з'ясовують ступінь пошкодження органу та шукають причину загоряння
У Міністерстві культури та інформполітики заявили, що з'ясовують ступінь пошкодження органу
Про це йдеться у Facebook.
"Загоряння виникло під час репетиції. Площа пожежі - 80 кв м. Пожежу вдалося оперативно локалізувати. Жертв немає", - йдеться у повідомленні.
Значної шкоди будівлі не завдано.
"З'ясовуємо ступінь пошкодження органу. На місці працює поліція для з'ясування причин загоряння", - йдеться у повідомленні.
Єпископ Віталій Кривицький розповів, що під час репетиції затріщало щось в органі і він загорівся.
- Нагадаємо, що у Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая.
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