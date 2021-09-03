Пожежа в Костелі святого Миколая: з'ясовують ступінь пошкодження органу та шукають причину загоряння

Про це йдеться у Facebook.



"Загоряння виникло під час репетиції. Площа пожежі - 80 кв м. Пожежу вдалося оперативно локалізувати. Жертв немає", - йдеться у повідомленні.



Значної шкоди будівлі не завдано.



"З'ясовуємо ступінь пошкодження органу. На місці працює поліція для з'ясування причин загоряння", - йдеться у повідомленні.



Єпископ Віталій Кривицький розповів, що під час репетиції затріщало щось в органі і він загорівся.



Нагадаємо, що у Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая.

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"Практично орган, як кажуть, спалений", — розповів єпископ.