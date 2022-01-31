Пожежі на Луганщині 2020 року: посадовцям ДСНС та управління лісового господарства регіону повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.



"Дії підозрюваних не відповідали вимогам нормативних документів та тактичним прийомам оперативних дій при гасінні пожежі. Вони допустили відсутність взаємодії між підрозділами ДСНС та підрозділами лісомисливського господарства. Крім того, не створили штаб на пожежі, не розробили план боротьби з нею, не забезпечили ведення оперативної документації штабу. Посадовці також не створили протипожежних розривів та не здійснили пуску зустрічного вогню, не провели локалізацію пожежі в полезахисній лісосмузі кварталу", - йдеться у повідомленні.



В ОГП зазначають, що усі ці порушення призвели до того, що вогонь поширився на сусідні квартали лісництв.



Експертизи показали, що двом лісництвам Луганської області під час пожежі в липні 2020 року завдано шкоди у розмірі понад 5 млрд грн. Місцевим мешканцям вогонь спричинив збитків на суму більше 12 млн грн.



Як передає пресслужба, зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним. На цей момент відкрито 6 кримінальних проваджень щодо пожеж на Луганщині, які сталися протягом липня, а також вересня-жовтня 2020 року.



Нагадаємо, 6 липня 2020 року розпочалась пожежа у Луганській області поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництв. Тоді загинули п'ять осіб. 22 липня через обстріл окупантів виникла пожежа сухої трави і молодого лісу поблизу села Лопаскине.

Згодом, 24 липня, в районі Трьохізбенки Новоайдарського району Луганської області почалася нова пожежа.

Пожежі на Луганщині спалахували також у серпні, остання розпочалась наприкінці вересня. Під час їх ліквідації знайшли тіла 11 осіб. Крім цього, постраждало 19 осіб (зокрема 3 співробітники ДСНС). 22 жовтня 2020 року ДБР відкрило справу про службову недбалість проти керівництва ДСНС.

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