Позначені літерою V: військові розшукують колону ворожої техніки
Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Мешканців просять повідомляти про її місцеперебування
Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України.
У відомстві наголошують, що це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва.
"Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення. Це вкрай важливо", – йдеться в повідомленні.
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