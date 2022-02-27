Позначені літерою V: військові розшукують колону ворожої техніки

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України.



У відомстві наголошують, що це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва.



"Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення. Це вкрай важливо", – йдеться в повідомленні.

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