ППО збила дві російські ракети на Вінниччині, - ОВА
Протиповітряна оборона ЗСУ збила дві російські ракети у Вінницькій області
Про це повідомив голова обласної війскової адміністрації Сергій Борзов у Telegram.
"Два хлопки, які чули вінничани, - це спрацювала наша ППО. Уламки збитих ракет шукають", - написав він.
Він попросив людей не коментувати у соцмережах інформацію, яка не підтверджена та не викладати фото і відео.
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