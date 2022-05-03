ППО збила дві російські ракети на Вінниччині, - ОВА

Про це повідомив голова обласної війскової адміністрації Сергій Борзов у Telegram.



"Два хлопки, які чули вінничани, - це спрацювала наша ППО. Уламки збитих ракет шукають", - написав він.



Він попросив людей не коментувати у соцмережах інформацію, яка не підтверджена та не викладати фото і відео.





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