Про це розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у телеграмі.

"Ми розчаровані тим, що трудовий колектив Національної музичної академії України, збори якого сьогодні відбулися у Києві, вважає, що потрібно ще далі розбиратися, чи варто забирати ім‘я Чайковського з назви провідного музичного вищого навчального закладу України", пише він.

Ткаченко зазначає, що на зборах не були враховані рекомендації профільного комітету ВРУ, Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при МКІП, а також рекомендації щодо Чайковського, розповсюджені Українським інститутом національної пам'яті.

"І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського. Розв'язання важливого питання знову відкладено, як то кажуть, для подальшого вивчення. Мені здається, що це питання надзвичайно на часі", коментує міністр.

Він також відзначив, що студенти Консерваторії висловились за перейменування закладу.

8 грудня столична міськрада перейменувала ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких повʼязані з радянщиною та РФ, зокрема бульвар Дружби Народів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb