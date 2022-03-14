"Працювати та підтримувати економіку": одна з найбільших ІТ-компаній відкрила новий офіс в Ужгороді
Компанія EPAM, що об'єднує 11 тис. ІТ-фахівців та є однією з найбільших ІТ-компаній в Україні, відкрила новий офіс на Закарпатті для колег-вимушених переселенців
Про це повідомляє портал dou.ua.
"Щиро дякуємо Закарпатській ОВА за допомогу у відкритті офісу та доставку допомоги з угорського офісу на кордоні. Наразі сотні колег - вимушених переселенців на Закарпатті - зможуть користуватися новим офісом, повноцінно працювати та підтримувати економіку України у більш безпечних умовах", - сказав керівник західноукраїнської локації ЕРАМ Україна Андрій Трофімов.
Офіс EPAM в Ужгороді – це коворкінг на більш як півсотні робочих місць та прихисток до 40 місць для колег та їхніх сімей, які вимушено переселилися на Закарпаття. Колеги з Угорщини забезпечили його спальниками, їжею, засобами гігієни та іншими необхідними речами.
- Компанія EPAM займається розробкою цифрових рішень для бізнесів по всьому світу. Вона відкрила свій перший офіс в Україні в 2005 році. В компанії працює більше 11 тис. українських ІТ-фахівців, офіси розташовані у дев'яти містах України.
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