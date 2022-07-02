Працюватимуть по ночах і святах: Кремль переводить економіку на воєнні рейки, – ISW
Кремль створює умови для мобілізації російської економіки, готуючись до тривалої війни в Україні
Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).
Тут звернули увагу на поправку до федеральних законів про постачання збройним силам Росії, яку розглядатиме держдума РФ. Вона передбачає введення "особливих заходів в економічній сфері", які зобов’язують російські підприємства (незалежно від форм власності) забезпечувати російські "спеціальні та антитерористичні операції".
"Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати держзамовлення на потреби спеціальних військових операцій і дозволить Кремлю змінювати контракти співробітників і умови праці. Наприклад, змушувати працівників працювати вночі або в дні федеральних свят", – пише ISW.
У пояснювальній записці до проєкту пише, що "спеціальна військова операція в Україні" виявила дефіцит поставок, зокрема матеріалів, необхідних для ремонту військової техніки. В Інституті дослідження війни впевнені, що Володимир Путін намагається мобілізувати російську економіку та промисловість для максимальної підтримки військових дій в Україні.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого до 28 червня агресор випустив по Україні 2811 ракет.
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