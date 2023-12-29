Правильний підхід до виховання: як навчити цуценя не гавкати щохвилини

Чому собаки гавкають

Собаки гавкають від збудження і страху, а також щоб висловити свої емоції, потреби, або таким чином реагують на зовнішні подразники. Розгляньмо деякі типові ситуації:

Реакція на людей. Якщо цуценя гавкає на незнайомців, можливо, воно відчуває потребу захистити вас або свою територію. Інший варіант — улюбленець може боятися чи хоче привернути увагу.

Нічні "концерти". Цуценя, яке нещодавно опинилося в новому домі, почувається самотньо та злякано. Йому потрібен час, аби звикнути до нового середовища і зрозуміти, що вам можна довіряти. Також воно може проситися до туалету.

Взаємодія з іншими собаками. Гавкання може бути способом спілкування з собаками. Якщо ваше цуценя гавкає, коли бачить іншого собаку, але водночас не проявляє агресії, ймовірно, це просто спроба встановити контакт.

Отже, улюбленець може гавкати, коли відчуває тривогу або страх, нудьгує чи намагається комунікувати. Розгляньмо причини гавкоту детальніше.

Генетична схильність

Перед тим, як обрати породу, ознайомтеся з її особливостями. Важливо враховувати, що деякі породи, зокрема мисливські, мають генетичну схильність до активного гавкання. Це, наприклад, такси, басети, біглі. А хаскі, шиба-іну й басенджі виють.

Емоції

Страх або тривога можуть стати причиною гавкання, особливо коли цуценя залишається вдома саме. Важливо з раннього віку навчити його комфортно почуватися за відсутності власника й у разі перезбудження.

Зовнішні подразники

Цуценя може реагувати на різні звуки, як-от рух дверей ліфта, голоси чи музику. Це його інстинктивний спосіб попереджати про можливі загрози.

Потреба в увазі

Якщо вашому улюбленцю нудно, він може гавкати через це. У нього також може розвинутися сепараційна тривожність у разі раптового залишення наодинці.

Як відучити цуценя гавкати

Не забувайте, що гавкати для собаки — природно. Замість того, щоб карати цуценя, спробуйте зрозуміти його потреби. Якщо йдеться про нудьгу, за можливості проводьте більше часу разом із твариною, грайтеся, залишайте іграшки, щоб їй було чим себе зайняти на самоті. І привчайте улюбленця залишатися наодинці, коли вам потрібно йти у справах.

Можливо, улюбленцю не вистачає руху, активностей. Регулярно гуляйте з ним, вивчайте команди, займайтеся пошуковими іграми. Так він буде втомлений, повертаючись додому.

Почніть дресирування якнайшвидше. Використовуйте команди, зокрема "тихо" або "фу", вимовляючи їх упевнено. Не забувайте про заохочення (позитивне підкріплення) за виконання команд і гарну поведінку.

Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися самостійно, рекомендуємо звернутися до кінолога. А якщо підозрюєте, що цуценя може мати проблеми зі здоровʼям, — до ветеринарного лікаря.