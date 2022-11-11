Правоохоронці прийшли з обшуками до нардепа Арістова, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

"Державне бюро розслідувань з 7-ї ранку п'ятниці, 11 листопада, проводить обшуки у голови бюджетного комітету Ради Юрія Арістова", - цитує джерело РБК.

Нагадаємо, Юрій Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом у парламент від партії "Слуга народу". З 29 серпня 2019 року Арістов очолює комітет з питань бюджету у ВР IX скликання. Нині також перебуває в групі з міжпарламентських зв'язків з Францією, Японією, Норвегією, Канадою та США.

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