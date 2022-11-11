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Правоохоронці прийшли з обшуками до нардепа Арістова, - ЗМІ

11 листопада, 2022 п'ятниця
12:04
Суспільство Юрій Арістов

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в голови бюджетного комітету Ради, "слуги" Юрія Арістова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах. 

"Державне бюро розслідувань з 7-ї ранку п'ятниці, 11 листопада, проводить обшуки у голови бюджетного комітету Ради Юрія Арістова", - цитує джерело РБК.

  • Нагадаємо, Юрій Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом у парламент від партії "Слуга народу". З 29 серпня 2019 року Арістов очолює комітет з питань бюджету у ВР IX скликання. Нині також перебуває в групі з міжпарламентських зв'язків з Францією, Японією, Норвегією, Канадою та США.

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