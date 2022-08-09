Правозахисник Масі Найєм показав, як виглядає після поранення

Відповідне фото він розмістив у фейсбук та твітер.

"Буде чесно змінити світлину, бо така нова реальність. Дякую побратимам і лікарям, що я живий. І дякую вам всім за підтримку", - написав Найєм і також подякував фотографу Роману Ніколаєву.

5 червня Масі Найєм, який захищав Україну на війні з Росією, отримав поранення.

6 червня лікарі прооперували українського адвоката Масі Найєма.

Того ж дня Масі Найєм прийшов до тями та повідомив про втрату ока.

9 червня Масі Найєм розповів про свій стан після поранення.

19 червня Масі Найєм опублікував перше фото після поранення і операції

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