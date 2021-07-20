Прем'єр Гаїті, який очолив країну після вбивства президента, пішов з посади
Прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф пішов із посади тимчасового виконувача обов'язків президента та заявив, що очолить МЗС в новому уряді
Про це пише Assosiated Press.
Новим прем'єр-міністром Гаїті стане Аріель Генрі. Незадовго до свого вбивства президент Жовенель Моїз призначив його свої наступником. Після загибелі президента і Жозеф, і Генрі оголосили себе законними прем'єр-міністрами. Однак останній не складав присягу.
Іноземні держави, зокрема США, Франція, Іспанія, Німеччина, Канада, Бразилія, закликали політиків до діалогу, щоб не погіршувати ситуацію у Гаїті.
Втім, спершу Сполучені Штати визнавали Жозефа очільником країни, оскільки він був прем'єром і до вбивства Моїза.
Активістка та гаїтянська письменниця Монік Клеска зазначила, що Жозеф покинув посаду на користь Генрі через тиск інших країн. Вона заявила про "неприпустимість" того, що міжнародна спільнота обирає того, хто керуватиме Гаїті.
Водночас експрем'єр та виконувач обов'язків президента Клод Жозеф зазначив, що він не йде з політики та влади.
У новому уряді він буде міністром закордонних справ. Генрі, який раніше був міністром соцполітики та внутрішніх справ, поширив у соціальних мережах промову до громадян.
Він закликав до єдності та анонсував, що найближчим часом оголосить членів свого уряду.
- Нагадаємо, президент Гаїті Моїз був убитий у своїй приватній резиденції 7 липня.
- За даними гаїтянських правоохоронців, замах здійснила група з 28 найманців.
- 10 липня стало відомо, що влада Гаїті звернулася до США із закликом ввести в країну американських військових. Втім США проігнорували даний заклик
- 12 липня на Гаїті заявили про затримання імовірного організатора вбивства президента країни. За словами гаїтянської поліції, підозрюваний прилетів до країни на приватному літаку "з політичною метою" із Флориди, США
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