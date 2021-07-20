Прем'єр Гаїті, який очолив країну після вбивства президента, пішов з посади

Про це пише Assosiated Press.

Новим прем'єр-міністром Гаїті стане Аріель Генрі. Незадовго до свого вбивства президент Жовенель Моїз призначив його свої наступником. Після загибелі президента і Жозеф, і Генрі оголосили себе законними прем'єр-міністрами. Однак останній не складав присягу.

Іноземні держави, зокрема США, Франція, Іспанія, Німеччина, Канада, Бразилія, закликали політиків до діалогу, щоб не погіршувати ситуацію у Гаїті.



Втім, спершу Сполучені Штати визнавали Жозефа очільником країни, оскільки він був прем'єром і до вбивства Моїза.

Активістка та гаїтянська письменниця Монік Клеска зазначила, що Жозеф покинув посаду на користь Генрі через тиск інших країн. Вона заявила про "неприпустимість" того, що міжнародна спільнота обирає того, хто керуватиме Гаїті.

Водночас експрем'єр та виконувач обов'язків президента Клод Жозеф зазначив, що він не йде з політики та влади.



У новому уряді він буде міністром закордонних справ. Генрі, який раніше був міністром соцполітики та внутрішніх справ, поширив у соціальних мережах промову до громадян.

Він закликав до єдності та анонсував, що найближчим часом оголосить членів свого уряду.