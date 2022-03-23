Прем'єр Латвії запропонував переглянути видачу нових дозволів на тимчасове проживання для росіян
Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш запропонував переглянути видачу нових дозволів на тимчасове проживання для громадян РФ
Про це він заявив після засідання уряду 22 березня, повідомляє Delfi.
Передбачається, що дозвіл на тимчасове проживання будуть видавати росіянам лише у виняткових випадках - для возз'єднання сім'ї або з гуманітарних міркувань. Каріньш уточнив, що зараз таких дозволів видається відносно небагато, але тепер, можливо, доцільно видавати їх тільки у виняткових випадках.
У відповідь на цю заяву міністерка внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва повідомила у Twitter, що доручила підготувати необхідні зміни для припинення видачі нових посвідок на постійне проживання громадянам Росії. Вона уточнила, що винятки становитимуть деякі випадки, такі як возз'єднання сім'ї та гуманітарні міркування щодо репресій з боку російського режиму.
Коаліція раніше закликала до анулювання вже виданих тимчасових та постійних посвідок на проживання за злочини проти людяності або публічне прославлення війни. 1 березня депутати Національного об'єднання у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну закликали за три місяці позбавити дозволу на проживання в Латвії більшу частину громадян Росії, які не відповідають виняткам. Однак ця пропозиція була відхилена більшістю Сейму Латвії.
Раніше прем'єр Каріньш говорив, що було б неправильно відмовляти у проживанні на території Латвії всім громадянам Росії.
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