Прем'єр Великобританії Ліз Трасс відмовилась йти у відставку

Про це повідомляє BBC.

Трас сказала, що визнає свої помилки.

"Ми переживаємо дуже важкі часи. Ми просто не можемо дозволити собі витрачати час на розмови про Консервативну партію, натомість нам треба займатися справою. Це моє послання колегам. Я залишуся на своїй посаді, щоб діяти в національних інтересах", - сказала вона.

Прем'єр зазначила, що хотіла допомогти людям впоратися з рахунками на електроенергію та з проблемою високих податків, але уряд зайшов надто далеко й надто швидко.

5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Та останнім часом через невдалий пакет реформ частина депутатів та колишніх міністрів від консервативної партії планують розглянути питання про можливу відставку Ліз Трасс з посади прем'єрки Великої Британії.

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