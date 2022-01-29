Президент Казахстану Токаєв пояснив, чому особисто наказав стріляти в протестувальників та згадав про Сталіна
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти у протестувальників, оскільки керівники правоохоронних органів боялися брати на себе відповідальність
Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу "Хабар 24".
За словами Токаєва, він був вимушений особисто віддати наказ відкрити вогонь, оскільки керівники правоохоронних органів боялися брати на себе відповідальність. "Повна безініціативність. Я їм сказав: якби маршал Рокоссовський чи Жуков щодня питали б у Сталіна, вони б війну виграли чи ні? То була справжня війна — треба було брати на себе відповідальність. Тому я сказав, що ми маємо відкривати вогонь на ураження проти бандитів", — сказав Токаєв.
- Нагадаємо, 7 січня Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження.
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