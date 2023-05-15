Про це пише Reuters.

Заява прозвучала у відповідь на звинувачення посла США Рубена Бріджіті у поставках Росії зброї із ПАР. Бріджіті заявив, що високопоставлені американські чиновники "глибоко стурбовані" проголошеною ПАР політикою неприєднання та нейтралітету щодо війни Росії проти України.

"Ми не погоджуємося з тим, що наша позаблокова позиція надає перевагу Росії над іншими країнами. Ми також не погоджуємося, що це має загрожувати нашим відносинам з іншими країнами", — сказав президент ПАР Рамафоса.

Країна продовжуватиме виконувати міжнародні угоди та договори, які вона підписала, і її підхід до звинувачень США щодо поставок зброї буде відповідати їм, додав голова держави.