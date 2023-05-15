Президент ПАР заявив, що позаблокова позиція країни не надає переваги Росії над іншими державами
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що позаблокова позиція його країни не надає переваги Росії порівняно з іншими державами
Про це пише Reuters.
Заява прозвучала у відповідь на звинувачення посла США Рубена Бріджіті у поставках Росії зброї із ПАР. Бріджіті заявив, що високопоставлені американські чиновники "глибоко стурбовані" проголошеною ПАР політикою неприєднання та нейтралітету щодо війни Росії проти України.
"Ми не погоджуємося з тим, що наша позаблокова позиція надає перевагу Росії над іншими країнами. Ми також не погоджуємося, що це має загрожувати нашим відносинам з іншими країнами", — сказав президент ПАР Рамафоса.
Країна продовжуватиме виконувати міжнародні угоди та договори, які вона підписала, і її підхід до звинувачень США щодо поставок зброї буде відповідати їм, додав голова держави.
- Раніше український лідер Володимир Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора.
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