Президент Сербії переобирається на другий термін, але втрачає абсолютну більшість в парламенті, - екзитпол
За попередніми даними, чинний президент Сербії Олександр Вучич знову виграє вибори глави держави
Про це свідчать результати екзитполу, проведеного разом Ipsos та Центром за вільні вибори та демократію (CeSID), передає ЄП з посиланням на N1.
На виборах президента Вучич може виграти у першому турі – екзитпол дає йому 59,8% голосів.
Згідно екзитполу, на парламентських виборах коаліція Вучича "Разом можемо все" лідирує з 43,6% голосів. Це менше, аніж отримала політсила Вучича в 2020 році (60%), однак допомогу президенту можуть скласти союзники із Соціалістичної партії – екзит-пол дає їм 11,6% (3-тє місце).
На другому місці - опозиційна коаліція "Єдність заради перемоги" (12,9%).
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