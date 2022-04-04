Президент Сербії переобирається на другий термін, але втрачає абсолютну більшість в парламенті, - екзитпол

Про це свідчать результати екзитполу, проведеного разом Ipsos та Центром за вільні вибори та демократію (CeSID), передає ЄП з посиланням на N1.

На виборах президента Вучич може виграти у першому турі – екзитпол дає йому 59,8% голосів.



Згідно екзитполу, на парламентських виборах коаліція Вучича "Разом можемо все" лідирує з 43,6% голосів. Це менше, аніж отримала політсила Вучича в 2020 році (60%), однак допомогу президенту можуть скласти союзники із Соціалістичної партії – екзит-пол дає їм 11,6% (3-тє місце).

На другому місці - опозиційна коаліція "Єдність заради перемоги" (12,9%).