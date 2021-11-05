Президент відзначив державними нагородами дев'ятьох військових
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами дев’ятьох військових
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"За самовіддані дії і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку постановляю нагородити орденом Данила Галицького Барановича Вячеслава Васильовича - майора, Максімова Тараса Вікторовича - підполковника, Храпача Дмитра Олександровича - полковника", - йдеться у указі президента №567/2021.
Медаль "За військову службу Україні" отримали старший лейтенант Гогуля Андрій Ігорович, старший лейтенант Замлинський Андрій Ярославович.
Медаль "За бездоганну службу" ІІІ ступеня отримав прапорщик Руденко Валерій Вікторович.
Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджено капітана Дуба Івана Івановича, сержанта Комісара Вадима Івановича, старшого солдата Явдошляра Геннадія Олександровича.
- Нагадаємо, раніше у Києві назвали сквер на честь всесвітньо відомого оперного співака, Героя України Василя Сліпака, який загинув на Донеччині, захищаючи країну від російської військової агресії.
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