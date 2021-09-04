Президента Гватемали звинуватили в отриманні хабаря від росіян

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Прокуратура Гватемали розслідує факт підкупу президента країни Алехандро Джамматтеї росіянами.

Розслідування почалося 1 вересня. За даними журналістів, підкупити президента намагалася гірничодобувна компанія з російським капіталом. Вона хотіла добитися права на роботу в порту Санто-Томас-де-Кастілья.

Гватемальські ЗМІ повідомляють, що мова йде про компанію Mayaniquel. Вона нібито домагається побудови на невикористаній території порту вантажного терміналу. Не виключено, що плани ймовірного будівництва пов’язані з російським бізнесом з видобутку урану. Про візит представників атомної промисловості з Росії повідомляли депутати гватемальської партії "Національний союз надії".

У серпні газета The New York Times писала про людину, яка розповіла журналістам, що доставила до будинку президента згорнутий килим, набитий грошима. Адміністрація Джамматтеї відкинула всі звинувачення і заявила, що проведе розслідування.

Розслідування почало вести антикорупційне відомство. Через деякий час після початку слідства його керівника звільнили, пізніше він втік до США та забрав з собою всі зібрані докази.