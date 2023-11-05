Президентка Угорщини прибула до Ізраїлю з "візитом солідарності"

Про це вона написала у Facebook.

У дописі лідерка Угорщини зазначила, що прибула до Ізраїлю з "візитом солідарності" дорогою додому з Австралії.



"Ми будемо підтримувати Ізраїль. Зараз я зустрічаюся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом та родинами заручників угорського походження, викрадених ХАМАСом", - повідомила Новак.