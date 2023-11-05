Президентка Угорщини прибула до Ізраїлю з "візитом солідарності"
У неділю, 5 листопада, президентка Угорщини Каталін Новак відвідала Ізраїль. Це перший візит угорського високопосадовця після нападу на країну терористичного угруповання ХАМАС
Про це вона написала у Facebook.
У дописі лідерка Угорщини зазначила, що прибула до Ізраїлю з "візитом солідарності" дорогою додому з Австралії.
"Ми будемо підтримувати Ізраїль. Зараз я зустрічаюся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом та родинами заручників угорського походження, викрадених ХАМАСом", - повідомила Новак.
- Нещодавно, 17 жовтня, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц також прибув до Ізраїлю з тим же візитом солідарності.
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