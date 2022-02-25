При появі будь-яких підозрілих об'єктів в небі повідомляйте 102: вночі окупанти планують висаджувати повітряний десант, - розвідка
Сьогодні вночі російські окупанти планують висадку на українські території, ЗСУ закликає повідомляти про будь-які підозрілі об'єкти в небі
Про це повідомляє розвідка ЗСУ, передає Еспресо.Tv.
"Cьогодні вночі окупанти планують висаджувати повітряний десант у будь-яких напрямках захоплюючи будь-які міста, починаючи базуватися хоча б звідкись.
Якщо ви будете бачити підозрілі об'єкти в небі, що зависають над землею, повідомляйте 102", - йдеться у повідомленні.
Збройні сили закликають не панікувати і чітко описати район, де це відбувається.
"Хрестики, які можливо ви бачитимете на асфальті, не замальовуйте - це марно. Їх треба засипати землею", - уточнюють в армії.
Зазначається, що це люмінісцентно-флюрисцентна фарба, вона просвічується навіть крізь чорну фарбу.
Тому, якщо окупанти будуть насвічувати спеціальним приладом на дорогу, ця фарба буде світитися. Проте якщо засипати землею – вона не світиться.
- Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що від початку вторгнення ЗСУ знищили 2800 росіян.
- Міський голова Маріуполя заявив, що ЗСУ знищили колону з 22 російських танків при захисті Маріуполя.
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