При спробі відкрити новий фронт в Європі Росію розіб'ють, - екскомандувач силами США в Європі
Колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що президент РФ Володимир Путін зазнає поразки, якщо вирішить відкрити ще один фронт проти країни НАТО
Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Ходжеса, РФ здійснитьпомилку, якщо наважиться відкрити новий фронт проти будь-якої країни НАТО, оскільки її сили будуть розбиті як і сам президент.
"Якщо Путін відкриє де-небудь новий фронт проти будь-якої країни НАТО, він сам і його сили будуть розбиті. Україна вже завдала йому такої шкоди... Не знаю, як він собі уявляє, що може здобути успіх де-небудь ще. Без сумнівів ми повинні організувати навчання в Грузії, Арктиці і Балтиці, а також помістити в карантин його військово-морську базу в сирійському Тартусі",- сказав генерал.
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