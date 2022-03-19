При спробі відкрити новий фронт в Європі Росію розіб'ють, - екскомандувач силами США в Європі

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Ходжеса, РФ здійснитьпомилку, якщо наважиться відкрити новий фронт проти будь-якої країни НАТО, оскільки її сили будуть розбиті як і сам президент.

"Якщо Путін відкриє де-небудь новий фронт проти будь-якої країни НАТО, він сам і його сили будуть розбиті. Україна вже завдала йому такої шкоди... Не знаю, як він собі уявляє, що може здобути успіх де-небудь ще. Без сумнівів ми повинні організувати навчання в Грузії, Арктиці і Балтиці, а також помістити в карантин його військово-морську базу в сирійському Тартусі",- сказав генерал.

