При відсутності ефірного сигналу українці зможуть дивитися ТБ безкоштовно на супутнику, - Держспецзв'язку

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.



"Концерн радіомовлення, радіозвязку та телебачення, що входить до сфери управління Держспецзв'язку, звернувся до телеканалів з проханням розкодувати сигнали на супутнику, щоб українці при відсутності ефірного сигналу мали можливість дивитись телебачення безкоштовно на супутнику", - йдеться у повідомленні.



У службі пояснюють, що для перегляду підійде будь-який простий цифровий супутниковий ресивер та супутникова антенна.





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