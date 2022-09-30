Про це з посиланням на джерела повідомляє The Daily Maily.

Вихід нового документального серіалу від принца Гаррі та Меган Маркл запланований на Netflix через 6 тижнів. Утім після смерті королеви Єлизавети подружжя Сассексів хочуть перенести премʼєру на наступний рік.

Повідомляється, що пара хоче внести зміни в серіал, що, можливо, відкладе його випуск до кінця 2023 року. Причиною стало прагнення "зменшити багато з того, що вони сказали про короля Карла III, королеву-консорта Каміллу та принца і принцесу Вельську".

"Точиться багато розмов. Я чув, що Гаррі та Меган хочуть, щоб серіал не виходив до наступного року", - повідомило одне з джерел видання.

Інсайдер Netflix заявив, що на генерального директора стрімінгового сервісу Теда Сарандоса чиниться сильний тиск.

"Netflix дуже хотів, щоб шоу було готове до трансляції в грудні. На Теда Сарандоса, який має стосунки з Гаррі та Меган, чиниться великий тиск, щоб завершити це шоу", - зазначили в Netflix.

Припускають, що подружжя Сассексів побоюється, що нинішня версія серіалу "не надто добре сприйметься" після смерті королеви.

Нещодавно оприлюднили уривки з нової книги королівського письменника Валентина Лоу, де придворні палацу розповіли скандальні подробиці про дружину принца Гаррі герцогиню Сассекську

Американська акторка Меган Маркл та принц Гаррі одружилися у 2018 році в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

9 січня 2020 року герцог і герцогиня Сассекські зробили офіційну заяву, в якій повідомили про свій намір скласти з себе повноваження членів королівської сім'ї й стати фінансово незалежними від палацу. Тоді ж подружжя переїхало до Канади, а потім до США.

У березні 2021 року пара дала скандальне інтервʼю Опрі Вінфрі. У відповідь у Букінгемському палаці скликали термінову нараду через це інтерв’ю і натякнули на брехню Меган. Тоді ж Букінгемський палац вирішив розслідувати цькування персоналу з боку Меган Маркл.

Зазначимо, що подружжя підтримує Україну. У Нідерландах на Іграх нескорених Меган Маркл привітала українську команду зі словами "Слава Україні", а принц Гаррі назвав захід можливістю для світу краще показати Україну.

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