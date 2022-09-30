"Прибрати уїдливості про Карла III": Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть відредагувати свій майбутній серіал на Netflix
Подружжя Сассексів хочуть відкласти випуск свого документального серіалу на Netflix, щоб відредагувати його та прибрати свої негативні висловлювання про Чарльза (короля Карла III), королеву-консорта Каміллу та принца Вільяма
Про це з посиланням на джерела повідомляє The Daily Maily.
Вихід нового документального серіалу від принца Гаррі та Меган Маркл запланований на Netflix через 6 тижнів. Утім після смерті королеви Єлизавети подружжя Сассексів хочуть перенести премʼєру на наступний рік.
Повідомляється, що пара хоче внести зміни в серіал, що, можливо, відкладе його випуск до кінця 2023 року. Причиною стало прагнення "зменшити багато з того, що вони сказали про короля Карла III, королеву-консорта Каміллу та принца і принцесу Вельську".
"Точиться багато розмов. Я чув, що Гаррі та Меган хочуть, щоб серіал не виходив до наступного року", - повідомило одне з джерел видання.
Інсайдер Netflix заявив, що на генерального директора стрімінгового сервісу Теда Сарандоса чиниться сильний тиск.
"Netflix дуже хотів, щоб шоу було готове до трансляції в грудні. На Теда Сарандоса, який має стосунки з Гаррі та Меган, чиниться великий тиск, щоб завершити це шоу", - зазначили в Netflix.
Припускають, що подружжя Сассексів побоюється, що нинішня версія серіалу "не надто добре сприйметься" після смерті королеви.
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