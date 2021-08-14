Прибулі на "Захід-2021" росіяни заразили білорусів "Дельтою". Копія документу
З-поміж білоруських військовослужбовців виявлено новий, наднебезпечний штам коронавірусу "Дельта"
Потрапив він до Білорусі з Росії, разом з учасниками запланованих на вересень навчань "Захід-2021". Офіційний Мінськ про це знає, одначе наразі дані відомості вирішено засекретити, передає Еспресо.TV.
"Наказую: організувати роботу із заборони розголошення будь-якої інформації щодо виявлення інфікованих в лавах (білоруських -ред.) збройних сил", - йдеться у наказі №306 за підписом заступника голови Міноборони Республіки Білорусь генерала Андрія Жука.
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Копію документа сьогодні, 14 серпня 2021 року, оприлюднив популярний у Білорусі телеграм-канал Баста.
"Показуха є важливішою", - зазначають автори повідомлення.
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