Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Антидержавний тип еліти, який склався в Україні після проголошення незалежності, абсолютно не розвивав нашу державу, як національну та європейську країну. Всі бачили в що перетворювалась Україна до 2014 року. Ми ледь не перетворились на Білорусь. Проте хтось же обирав ці еліти. Тому відповідальність лежить і на громадянському суспільства", - пояснив Прозапас.

Офіцер ЗСУ також наголосив, що причиною війни в Україні стали не тільки імперські амбіції РФ.

"У 2020 році, після Майдану та війни з РФ, в одному потужному населеному пункті на Донеччині люди обрали до Верховної Ради людину з російським паспортом. І причиною війни в Україні стали не тільки імперські амбіції Путіна, а й байдужість багатьох українців. Зокрема до власної держави. Тому тоді не хотіли розвивати спільне, а тепер втрачаємо своє", - додав він.

8 грудня, аналітики ISW зазначили, що президент РФ Володимир Путін готує населення до затяжної, виснажливої війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.

10 грудня у Інституті вивчення війни повідомили, що президент РФ Володимир Путін прагне залишитися в образі голови держави, що усвідомлює всі російські проблеми, проте сам не несе відповідальності за їхнє вирішення