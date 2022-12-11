Причиною війни стали не лише імперські амбіції РФ, а й байдужість багатьох українців до власної держави, - офіцер ЗСУ Прозапас
Офіцер ЗСУ Валерій Прозапас переконаний, що однією з причин війни Росії проти України стала байдужість багатьох українців до розвитку власної держави
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Антидержавний тип еліти, який склався в Україні після проголошення незалежності, абсолютно не розвивав нашу державу, як національну та європейську країну. Всі бачили в що перетворювалась Україна до 2014 року. Ми ледь не перетворились на Білорусь. Проте хтось же обирав ці еліти. Тому відповідальність лежить і на громадянському суспільства", - пояснив Прозапас.
Офіцер ЗСУ також наголосив, що причиною війни в Україні стали не тільки імперські амбіції РФ.
"У 2020 році, після Майдану та війни з РФ, в одному потужному населеному пункті на Донеччині люди обрали до Верховної Ради людину з російським паспортом. І причиною війни в Україні стали не тільки імперські амбіції Путіна, а й байдужість багатьох українців. Зокрема до власної держави. Тому тоді не хотіли розвивати спільне, а тепер втрачаємо своє", - додав він.
- 8 грудня, аналітики ISW зазначили, що президент РФ Володимир Путін готує населення до затяжної, виснажливої війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.
- 10 грудня у Інституті вивчення війни повідомили, що президент РФ Володимир Путін прагне залишитися в образі голови держави, що усвідомлює всі російські проблеми, проте сам не несе відповідальності за їхнє вирішення
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе