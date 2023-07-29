Пригожин закінчить в Гаазі з Путіним, або диктатор його ліквідує, - Порошенко
Петро Порошенко в ефірі румунського телеканалу Antena 3 CNN заявив, що у лідера терористичної організації ПВК Вагнера Пригожина є два варіанти майбутнього – або Гаага, або ліквідація за вказівкою Путіна
Експрезидент вважає, що Пригожин був потрібен Путіну для терористичних операцій в країнах Африки, однак і ці території поступово виходять з-під контролю Кремля, пише сайт партії "ЄС".
"У нас є два можливі сценарії для Пригожина. Найкращий сценарій для нього – щоб і він, і Путін опинилися перед Міжнародним трибуналом у Гаазі. Вони повинні бути за ґратами - і Путін, і Пригожин. Тільки так вони можуть врятувати собі життя", – вважає Порошенко.
"Як би йому добре не було в Росії, це тимчасово. А найреалістичніший сценарій – Путін ліквідує Пригожина, бо він йому не потрібен. Він був раніше потрібен Путіну для його терористичних операцій в деяких африканських країнах - забезпечення військового перевороту, здійснення тиску на режим диктатури, намагання отримати алмази, золото та інші фінансові ресурси через Африку. Лишаючи кров і бідність африканським народам. Тепер, коли змінили командира ПВК, він Путіну не потрібен. Тож Путін однозначно зацікавлений у ліквідації Пригожина. І я очікую, що це станеться в дуже, дуже недалекому майбутньому", – прогнозує п’ятий президент.
"Але зараз політика Путіна навіть на африканському континенті неефективна. Він намагався запросити всіх африканських лідерів до Росії на саміт Росія - Африка. По-перше, більша частина африканських лідерів відмовилися їхати до Росії, розуміючи, наскільки Путін токсичний та ізольований. І навіть з урахуванням того, що Путін хоче підкупити африканських лідерів, давши їм безплатно зерно. Однак це не працює", – констатує Порошенко.
"І друга позиція: навіть ті, хто був готовий приїхати, роблять заяву із закликом до Росії не грати в брудні ігри із зерновим коридором і негайно поновити угоди, заради порятунку світу та зниження цін на продовольство. Мова йде не лише про фізичну наявність зерна, а й про ціну для найбідніших країн. І я абсолютно впевнений, що це чергова поразка Путіна на дипломатичному шляху", – резюмує Петро Порошенко.
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