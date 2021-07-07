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Головна Суспільство "Приходьте, козльонки, до Лаври, виженем з вас бісів": Кулиняк про підсумки виборів директора "Мистецького арсеналу"

"Приходьте, козльонки, до Лаври, виженем з вас бісів": Кулиняк про підсумки виборів директора "Мистецького арсеналу"

7 липня, 2021 середа
11:45

Ексміністр культури Михайло Кулиняк прокоментував хід конкурсу на посаду директора "Мистецького арсеналу"

Про це він написав у Facebook.

"Відбувся конкурс в ДУСі за право обійняти посаду директора "Мистецького арсеналу". Хочу подякувати всім хто мене підтримував. Отримав чотири голоси від комісії,для перемоги не вистачило одного. Буде новий повторний конкурс", - зазначив Кулиняк.

Також він висловив думку щодо своїх конкурентів та колег з культурної індустрії.

"Серед всіх дев’яти учасників нормально спілкувались мабуть тільки троє –Дідковський, Недзельский та ваш покірний слуга. Деякі претенденти, які навіть собачої будки в своєму житті не збудували, вели себе як хазяї життя, які мають право щось критикувати та когось принижувати", – написав Кулиняк.

Подібні ж репліки прозвучали на адресу тих членів конкурсної комісії, які ставили кандидатам незручні запитання, а також представників культурної спільноти, які публічно прокоментували конкурс та його результати.

"Відверте хамство. Особливо цікавою виглядала одна всезнаючі дамочка, яка дуже переймається проблемами боргів Арсеналу перед Євро-2012, забувши мабуть, що про це їй можуть краще розповісти представники прізвища, яке вона носить. Заодно за режим Януковича нададуть конкретні відповіді. Ну і звичайно, не обійшлося без коментарів таких собі козльонків, які, ставши лузерами, пишуть, не розуміючи, що завжди треба шукати проблеми в собі насамперед. Приходьте, козльонки, до Лаври, виженем з вас бісів. А поки опишіть свою неймовірну співпрацю з російською компанією в центрі Довженка, якій без угоди надавалися приміщення. І за що був звільнений головний інженер. Згадав, козльонок?", – додав Кулиняк.

Зазначимо, що конкурс на посаду директора було оголошено 14 травня згідно із законом України "Про культуру" – за два місяці до завершення каденції чинної очільниці інституції Олесі Островської-Лютої. Строк проведення конкурсу – не більше двох місяців із дня оголошення.

До участі в конкурсі запрошувались особи, що мають вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років та досвід роботи на керівних посадах в інших сферах не менше трьох років, володіють державною мовою.

Директора головної культурної інституції країни мають обрати на наступні 5 років.

Чотири голоси набрав міністр культури часів Януковича Михайло Кулиняк, три – чинна директорка установи Олеся Островська-Люта, по одному – колишня очільниця Мистецького арсеналу Наталія Заболотна та заступниця директора "Медіацентру" Ірина Кислян.

Загалом документи на конкурс подали 10 кандидатів, пізніше одна кандидатка зняла свою кандидатуру. 

6 липня конкурсна комісія не змогла обрати нового директора "Мистецького арсеналу". Жоден з дев'яти кандидатів не набрав необхідних п'ять голосів.
 

 

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Мистецький Арсенал
посади
директор
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