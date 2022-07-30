Прикордонники підготували сто нових кінологів

Про це повідомили на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.

Для служби на кордоні чотирилапих навчали шукати зброю, вибухівку, наркотики та затримувати порушників. Тож тепер у зловмисників жодного шансу порушити кордон.

Зокрема, прикордонники розповіли про вівчарку Гайдара, який шукає міни і виконує команди лише німецькою мовою.

"Гайдар став для мене найкращим другом, захисником. В такій важкій роботі вони (собаки - ред.) ризикують власним життям і за рахунок цього рятують багато життів", - розповідає про нього прикордонник.

27 травня собака Патрон, який працює із рятувальниками, отримав Каннську премію Palm Dog Award.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb