Прикордонники підготували сто нових кінологів
Близько ста прикордонників та їх вихованців успішно завершили навчання та опанували професію кінолога
Про це повідомили на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.
Для служби на кордоні чотирилапих навчали шукати зброю, вибухівку, наркотики та затримувати порушників. Тож тепер у зловмисників жодного шансу порушити кордон.
Зокрема, прикордонники розповіли про вівчарку Гайдара, який шукає міни і виконує команди лише німецькою мовою.
"Гайдар став для мене найкращим другом, захисником. В такій важкій роботі вони (собаки - ред.) ризикують власним життям і за рахунок цього рятують багато життів", - розповідає про нього прикордонник.
- 27 травня собака Патрон, який працює із рятувальниками, отримав Каннську премію Palm Dog Award.
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