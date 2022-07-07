Про це повідомив очільник парламетнського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм.

"У січні-травні IT-сектор став єдиною сферою, яка продемонструвала зростання обсягів виробництва – на 27% (за даними платформи Опендатабот). За перші п’ять місяців поставлено на експорт IT-продуктів та послуг на $3,18 млрд", – написав Гетманцев.

Він підкреслив, що менш ніж за півроку IT-експорт отримав більше, ніж Україна заробляла у кращі періоди за рік на транзиті російського газу.

"І потенціал для подальшого розвитку – практично невичерпний", – додав нардеп.

Так, у 2021 році у галузь прийшли понад 44 тисячі нових ФОПів-програмістів – це рекорд серед усіх сфер діяльності, зазначив Гентманцев.

Нагадаємо, в уряді вважають, що українська економіка відходить від шокової коми, але падіння ВВП в 2022 році очікується щонайменше на 35%.