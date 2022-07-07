Приніс більше, ніж транзит російського газу у кращі періоди за рік: ІТ-сектор за 5 місяців показав зростання на 27%
ІТ-сектор став єдиним сектором, що попри війну показав зростання
Про це повідомив очільник парламетнського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм.
"У січні-травні IT-сектор став єдиною сферою, яка продемонструвала зростання обсягів виробництва – на 27% (за даними платформи Опендатабот). За перші п’ять місяців поставлено на експорт IT-продуктів та послуг на $3,18 млрд", – написав Гетманцев.
Він підкреслив, що менш ніж за півроку IT-експорт отримав більше, ніж Україна заробляла у кращі періоди за рік на транзиті російського газу.
"І потенціал для подальшого розвитку – практично невичерпний", – додав нардеп.
Так, у 2021 році у галузь прийшли понад 44 тисячі нових ФОПів-програмістів – це рекорд серед усіх сфер діяльності, зазначив Гентманцев.
- Нагадаємо, в уряді вважають, що українська економіка відходить від шокової коми, але падіння ВВП в 2022 році очікується щонайменше на 35%.
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