ПриватБанк остаточно переміг у судах страхову компанію “Інгосстрах”

До націоналізації банк співпрацював з цими компаніями. У 2014 році фінустанова уклала із ними договори доручення на виконання страхових агентських послуг. Однак, ставши державним, ПриватБанк вирішив запропонувати своїм клієнтам поліси від ширшого кола компаній з найкращою репутацією. Натомість страхові компанії звинуватили держбанк у неналежному виконанні умов договорів та намаганні розірвати ділові відносини. Ці позови базувалися не на збитках, а "недоотриманій вигоді".

"Колишній менеджмент ПриватБанку уклав договори зі страховими компаніями, які також пов'язували з колишнім менеджментом ПриватБанку. У подальшому, після націоналізації, банк відмовився від таких договорів доручення, зробив ринок страхових послуг більш прозорим і конкурентним", - каже адвокат ПриватБанку Віктор Тарасенко.

Паралельно Інгосстрах стала фігурантом гучного розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури. У лютому 2021 року колишнім топменеджерам банку повідомили про підозру у розтраті майже 137 мільйонів гривень, які були виплачені коштами ПриватБанку на користь Інгосстраху перед націоналізацією.

Такі дії стали ще одним аргументом для держбанку, щоб уникнути співпраці з цією компанією. За словами адвоката ПриватБанку Віктора Тарасенка, "суд вказав на те, що не доведена як протиправна поведінка банку, так і наявність шкоди та її розміру".

ПриватБанк скористався правом на відмову від подальшого виконання договорів доручення у 2022 році. У результаті судових процесів, Інгосстрах програв останній позов у Верховному Суді. А перед цим "нокаутував" компанію сюрприз від Нацбанку. Навесні той анулював ліцензію страховій через невідповідність структури власності українському законодавству. Телеканал "Еспресо" надіслав офіційний запит до Інгосстраху. Ми намагалися з'ясувати деталі щодо ліцензії та судової тяганини з ПриватБанком. Компанії "Інгосстрах" і "Кредо" наполягли на правомірності своїх позовів. Для останньої – суд ще не закінчився: позов "Кредо" щодо стягнення коштів "за недоотриману вигоду" з ПриватБанку розглянуть уже 8 серпня.