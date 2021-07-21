ПриватБанк попередив про фальшивий сайт-імітацію: там обіцяють до $8,5 тис. "доходу" від імені Коломойського

Про це у Facebook повідомила пресслужба ПриватБанку.



"Шахрайський сайт https://p-invest.site не має жодного відношення до банку", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зловмисники, які створили сайт, обіцяють високий дохід за схемою, яка нагадує фінансову піраміду. Крім того, сайт має односторонній канал зв'язку: після заповнення форми оператор телефонує, аби "дотиснути" людину.



До того ж, додали у пресслужбі, сайт незаконно використовує айдентику банку.



"Аби не стати жертвою шахраїв, пам’ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах із виплатою грошових винагород", - наголосили у ПриватБанку.

Зазначимо, на самій сторінці фейкового сайту йдеться, що "Приват" ніби-то відкривається для приватних інвесторів.За участь у схемі громадяни можуть ніби-то отримати "високий дохід", "впевненість у завтрашньому дні і мінімальні ризики", а також "просте й швидке отримання прибутку" з виведенням коштів на картку ПриватБанку і Monobank.

Злочинці також використовують фейкове зверненя колишнього власника банку Ігоря Коломойського, від імені якого обіцяють вкладникам $800-$8500 доходу кожен місяць.

