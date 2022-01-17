ПриватБанк знизив українському бізнесу тарифи на прийом платежів за банківськими картками

Про це повідомляється на сайті банку.



При цьому, щомісячна фіксована комісія в розмірі 400 грн залишається без змін.



"Такий тариф діятиме як для нових, так і для існуючих клієнтів банку. Тим, хто підключається до послуг еквайрингу після 15 січня, єдиний тариф 1,8% діятиме автоматично. Діючі партнери мережі #cahless ПриватБанку найближчим часом отримають e-mail повідомлення про зниження тарифів з інструкцією щодо підписання анкети з новими тарифами у розділі Електронний документооборот системи "Приват24 для Бізнесу", - зазначили у пресслужбі банку.

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