ПриватБанк знизив українському бізнесу тарифи на прийом платежів за банківськими картками
ПриватБанк встановив з 15 січня 2022 року для бізнес-клієнтів єдиний базовий розмір комісії за послуги еквайрингу у торгівельних точках (прийому платежів за банківськими картками) у розмірі 1,8%
Про це повідомляється на сайті банку.
При цьому, щомісячна фіксована комісія в розмірі 400 грн залишається без змін.
"Такий тариф діятиме як для нових, так і для існуючих клієнтів банку. Тим, хто підключається до послуг еквайрингу після 15 січня, єдиний тариф 1,8% діятиме автоматично. Діючі партнери мережі #cahless ПриватБанку найближчим часом отримають e-mail повідомлення про зниження тарифів з інструкцією щодо підписання анкети з новими тарифами у розділі Електронний документооборот системи "Приват24 для Бізнесу", - зазначили у пресслужбі банку.
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