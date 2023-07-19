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ПриватБанк зумів запобігти передчасному банкрутству боржника “Монтана-Естейт”

19 липня, 2023 середа
13:51
Новини

Набрати кредитів під купівлю нерухомості, переписати її на пов’язані компанії та оголосити себе банкрутом

Таку, здавалося б, ідеальну схему вигадала компанія "Монтана-Естейт", яка заборгувала ПриватБанку два мільярди гривень. Утім, схема не спрацювала. Верховний Суд підтримав позицію ПриватБанку щодо незаконності банкрутства боржника. 

 За словами адвоката ПриватБанку Сергія Карпінського, особливість цієї справи полягає в тому, що боржник отримував кошти від банку і купував на них нерухомість.  А перед оголошенням процедури банкрутства передав нерухомість – сотні об'єктів по всій Україні – пов'язаним компаніям.

Компанія "Монтана-Естейт" була створена колишніми керівниками ПриватБанку ще у 2005 році і в минулому називалася "Приватофис". Підприємство записало на себе право власності на 247 приміщень, які придбало в кредит. Там же і розташовувалися відділення ПриватБанку. Після націоналізації фінустанови "Приватофис" залишився під контролем осіб, пов'язаних з попереднім керівництвом. У 2019 році банк був змушений швидко передислокувати свої відділення з приміщень "Приватофису". 

Протягом 2019-2020 років компанія вивела з власності більше 200 об'єктів нерухомості, та включила х до статутного капіталу інших підприємств. У результаті, у боржника залишилося лише 46 приміщень, переважно на окупованих територіях. Після цього компанія змінила свою назву на "Монтана-Естейт" і оголосила про банкрутство. Таке рішення у грудні 2021-го року ухвалив суд першої інстанції.

"Постанова суду першої інстанції, якою боржника було визнано банкрутом і розпочато перехід до ліквідаційної процедури, була формальною. Фактично суд першої інстанції самоусунувся від встановлення дійсних обставин і послався на ті документи, які були надані арбітражним керуючим і пов'язаними кредиторами",  - зазначає адвокатка ПриватБанку Наталія Андріїшина. 

Справу розглянув Апеляційний господарський суд, який визнав порушення в діях арбітражного керуючого, обраного для ліквідації компанії "Монтана-Естейт". Завдяки цьому, процес банкрутства компанії зупинився.

За словами самого арбітражного керуючого Олега Чичви,"після скасування цієї постанови було припинено повноваження ліквідатора, якого призначає держава, і повернуто в управління власникам цього боржника ТОВ "Монтана-Естейт". 

Тож справа надалі потрапила до Верховного Суду, де розглянули касаційну скаргу підприємств, пов'язаних з "Монтана-Естейт". Адвокати цих компаній намагалися оскаржити рішення Апеляційного суду щодо скасування банкрутства. Однак, їм не вдалося цього зробити. Відтак справу відправили на новий розгляд до господарського суду. У ПриватБанку сподіваються, що цього разу справу розглянуть справедливо і повернуть незаконно відчужену нерухомість у власність боржника для погашення вимог кредиторів.

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