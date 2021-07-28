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Привернути увагу до бездіяльності влади щодо ЛГБТ і свавілля поліції: під Офісом президента проведуть Рейвах Прайд

28 липня, 2021 середа
12:37
Суспільство

ЛГБТ- спільнота проведе прайд біля Офісу президента, який відбудеться 30 липня о 16:00 у форматі рейву

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

Активісти хочуть привернути увагу до бездіяльності влади щодо ЛГБТК+ спільноти та свавілля поліції стосовно діячів музикантів.

Йдеться про рейди на нічні клуби і побиття поліцією художника Міті Бугайчука.

Серед вимог прайду:

  • Ухвалення законопроєкту № 5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації".
  • Реформа поліції, прокуратури та судової системи.
  • Негайне розслідування нападів радикалів на ЛГБТ+ та на феміністичні події, активісток та організації.
  • Розслідування рейдів на заклади електронної сцени столиці та неправомірних затримань культурних діячів.
  • Створення умов для розвитку електронної сцени в Україні.
На рейві виступатимуть українські діджейки OLHA та NASTIA, дует Gael x Zauber, а також зіграє виконавець Stef Mendesidis.

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Офіс президента України
ЛГБТ-прайд
ЛГБТ-спільнота
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