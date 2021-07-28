Привернути увагу до бездіяльності влади щодо ЛГБТ і свавілля поліції: під Офісом президента проведуть Рейвах Прайд
ЛГБТ- спільнота проведе прайд біля Офісу президента, який відбудеться 30 липня о 16:00 у форматі рейву
Про це йдеться на сторінці події у Facebook.
Активісти хочуть привернути увагу до бездіяльності влади щодо ЛГБТК+ спільноти та свавілля поліції стосовно діячів музикантів.
Йдеться про рейди на нічні клуби і побиття поліцією художника Міті Бугайчука.
Серед вимог прайду:
- Ухвалення законопроєкту № 5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації".
- Реформа поліції, прокуратури та судової системи.
- Негайне розслідування нападів радикалів на ЛГБТ+ та на феміністичні події, активісток та організації.
- Розслідування рейдів на заклади електронної сцени столиці та неправомірних затримань культурних діячів.
- Створення умов для розвитку електронної сцени в Україні.
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