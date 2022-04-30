"Привид Києва – це супергерой-легенда": Командування Повітряних сил ЗСУ закликало не поширювати фейки про військових льотчиків

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил у telegram.



"Привид Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають!"- йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.



29 квітня видання The Times опублікувало матеріал про українського льотчика Степана Тарабалка. Його назвали "привидом Києва". За даними пресслужби, Герой України не є "Привидом Києва" і він не збив 40 літаків.



Майор Степан Тарабалка загинув 13 березня 2022 року у повітряному бою з силами російських окупантів, що переважали.



Також у пресслужбі спростували й іншу інформацію.



"Військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, як би нам усім цього не хотілося.Жодна офіційна заява з цього приводу не виходила у ЗМІ! Ну і на останок, для особливо креативних: американські бомбардувальники теж НЕ літають над Україною!" - додали у повідомленні.

Українські митці створили шеврон для "Привида Києва".