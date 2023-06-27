Привид Києва, який тримає наше небо: Порошенко передав авіаційній бригаді вантажівки для зенітних установок

Про це пише пресслужба партії "ЄС".

Як пояснюють бійці, такі автівки дуже потрібні, бо забезпечують мобільність зеніток: "нам привезли дуже велику допомогу – автомобілі DAF, які підвищать нашу бойову готовність. По-перше, в боротьбі з БПЛА типу "Шахед", а також з ракетами супротивника".

Спеціально розроблені та модифіковані установки дозволять замінити старий радянський автопарк і значно підвищити ефективність бригади. "Ми все робимо для того, щоб наші льотчики відчували себе у більшій безпеці, бо це надійна, ефективна, дуже добре знайома зброя, яка захищає не лише в повітрі. Коли ми переводимо це в такий мобільний режим, нам наші воїни дуже вдячні", – пояснює Петро Порошенко.

Ця бригада – унікальна, розповідає Порошенко. "Привида Києва" пам’ятаєте? А Антонівський міст? Це вони прикривали ту операцію з неба і допомогли звільнити Херсон. А ще вони збили сотні російських ракет, літаків, безпілотників, дронів, "шахедів". Не кажучи вже про знищені російські позиції та вузли логістики. Тисячі кілометрів, наша протиповітряна безпека, знищення ворога. Все це вони несуть на своїх плечах", – розповідає п’ятий президент.

"Сьогодні ми робимо все для того, щоб посилити потужність наших славетних льотчиків Повітряних сил, які дуже здивували росіян і наших західних партнерів. Бо в умовах тотального вогню ми не тільки зберегли Повітряні сили, відновлюємо їх боєздатність, але й цілком обґрунтовано претендуємо і на F 16", – зазначає Порошенко.

"Їх сьогодні дуже потребує наш контрнаступ, щоб знищити російське панування в повітрі. Контрнаступ деморалізує противника, створює підстави для кардинальної зміни ситуації в Російській Федерації. Руйнується беззастережний авторитет воєнного злочинця Путіна, і це все робиться силами наших військових", – наголошує Порошенко.

Загалом Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" законтрактував три сотні британських автівок DAF, більше сотні вже передали у ЗСУ. На шасі цих вантажівок також виготовляють спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon та пересувні ремонтні майстерні.

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.