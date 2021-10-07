Призерка Олімпіади-2020 Старікова здивувала ціною свого велосипеда
Срібна призерка Олімпіади-2020 у велотреку Олена Старікова розповіла, що її велосипед коштує 10 тис. євро
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал InterSport.
Старікова похизувалась, що її велосипед французької фірми Look. За словами спортсменки, він створений перемагати.
"Він, як "Феррарі" в світі велоспорту - французька фірма Look. Цей велосипед створений перемагати. Там все якось полегшено, як конструктор збирається. Коштує це, чесно, ось зараз скажу суму, а вона буде неправильною. Начебто, він коштує 10 тис. євро. На Олімпіаді я ніяк не відчувала, що у мене щось десь гірше. Колеса, ланцюг - все було на вищому рівні. Спасибі, що мені це забезпечили. Це крутий велосипед", - сказала трекова велогонщиця Олена Старікова, яка здобула на Олімпіаді-2020 срібло.
- 8 серпня українка Олена Старікова здобула срібло у спринті у велотреці на Олімпійських іграх у Токіо.
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