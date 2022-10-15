На Покрову відома соціологічна група "Рейтинг" опублікувала підсумки опитування, які назвала "Народний ТОП: Найвидатніші українці усіх часів". Запропоноване нам дослідження громадської думки власне і є рейтингом – улюбленим тригером для хайпу і засобом приваблення уваги соціологів до себе. Проте сприймати його слід за законами жанру, які більшості читачів і читачок, утім не завжди зрозумілі.

Отож, рейтинги бувають різні. Найбільшу довіру викликають ті, що укладені професіоналами, дотримуються заздалегідь визначених критеріїв і порівнюють порівнювальне. Хоча й тут ми маємо масу обмежень та умовностей, які часто геть нівелюють цінність таких порівняльних списків.

Візьмемо, для прикладу, рейтинги книжково-літературні. Про найважливіші літературні премії України та світу напишу незабаром для "Еспресо" лонґрід, тож і про Нобелівську літературну нагороду, і про премії імені Стуса, Шевельова та Кочура поки що не згадуватиму. Натомість кілька слів про фахові (себто укладені літературознавцями) літературні табелі про ранги. На жаль, у жоден список сотні кращих текстів з погляду британців, французів чи норвежців українські твори не увійшли. І це передусім проблема перекладацького канону, тобто відсутності добрих перекладів цих творів іноземними мовами, принаймні ядра національної культури, на що росіяни та поляки за минулі 100–150 років витратили достоту шалені кошти.

Отож, зрозуміло, що саме якість перекладу і ще кілька супутніх факторів зумовили вибір професора англійської мови Сасекського університету Пітера Боксола при підготовці кількох видань довідника "1001 книжка, яку Вам слід прочитати, перш ніж померти" (узагальнений список, що містить кілька версій, можна подивитися тут). З питомо українських текстів у цей всеохопний список потрапили "Собор" Олеся Гончара (1968) і "Більмо" Михайла Осадчого (роман написаний 1968 року, опублікований на Заході 1971, а 1972 року перекладений англійською, німецькою, французькою, іспанською, російською та китайською мовами). Обидва українські романи запропоновані західній громадськості на хвилі зацікавлення українським дисидентським рухом, вони містять потужну правозахисну компоненту. Дуже сумно, але слід констатувати факт відсутності в "золотій тисячі" інших наших текстів, потужну пропозицію яких готує час від часу Український ПЕН у постаті списку 100 найкращих творів Список_100_найкращих_українських_літературних_творів_(за_версією_Українського_ПЕН-клубу).

На думку опитуваним не спало навіть прізвище Миколи Леонтовича – мабуть, найзнаменитішого в цілому світі українця, автора "Щедрика", отих "Джинґл Белз", які лунають напередодні Рідзва з усіх електричних приладів, включно з голяркою. Зате на 23 місці фігурує літературний персонаж Тарас Бульба, який на думку 15 респондентів гарно втілює українство

Я так докладно на цьому спинився, бо, як легко здогадатися, ні Гончар, ні Осадчий, на відміну від англомовного культурного світу, широкому українському загалові зараз не імпонують. Натомість до "народного ТОП-списку" увійшли 16 письменників і письменниць, тринадцять з-поміж яких згадані й у каноні Українського ПЕН. Причому українці та українки виявилися літературоцентричною нацією не згірш своїх сусідів. З першої дюжини названих аж п’ятеро здобули славу у сфері красного письменства: Тарас Шевченко (номер перший!), Леся Українка (третя), Іван Франко (сьомий), Григорій Сковорода (одинадцятий) і Василь Стус (дванадцятий). Проте у сотню кращих на думку посполитого рушення наших співгромадян і співгромадянок не увійшли ні Богдан-Ігор Антонич, ні Пантелеймон Куліш, ні Микола Лукаш, ні Мирослав Маринович, ні Улас Самчук, ні Василь Стефаник. Та що там казати, на думку опитуваним не спало навіть прізвище Миколи Леонтовича – мабуть, найзнаменитішого в цілому світі українця, автора "Щедрика", отих "Джинґл Белз", які лунають напередодні Рідзва з усіх електричних приладів, включно з голяркою. Зате на 23 місці фігурує літературний персонаж Тарас Бульба, який на думку 15 респондентів гарно втілює українство.

Тут варто сказати кілька слів про принципи та методологію опитування. Воно провадилося, слід гадати, з ініціативи самих соціологів, адже замовник не згаданий, тож друге місце учителя Голобородька в ролі президента Зеленського (29,8%) та сорок четверте його радника Михайла Подоляка (5 голосів "за" з тисячі) слід списати на арифметичний добуток одіозних "єдиних новин" і здорового глузду респондентів. Зрозуміло, що в списку присутні топові політики від Кравчука і Кучми до Януковича (2 голоси "за"), спортсмени та зірки шоу-бізнесу, актори й акторки, постаті культури історичні персонажі тощо. З них жінок лише одинадцять, у першій половині списку чотири, а в першій дванадцятці взагалі лише одна Леся Українка.

Про мало не основний чинник при аналізі соціологічних даних. Йдеться про динаміку, тобто зміни в суспільній свідомості упродовж певного часу. Що довший період спостережень, то цінніші цифри, бо таким способом ми зменшуємо чинник випадковості та спотворення даних

Я звертаю особливу увагу на першу дюжину, оскільки показники усіх решти нижчі від показника похибки в 3,1%, тобто дані ці украй випадкові й мало вірогідні. Соціологи опитали 1000 осіб, прохаючи їх назвати трьох кращих, причому запитання було відкритим, отож висновок респондентам не підказували. І вони сказали те, про що акурат згадали, тобто, пролунали прізвища, які обертаються в медіальному просторі, про які люди чули десятиліттями, вчили в школах і ВНЗ тощо. Отож останні 40 позицій, які стали наслідком відповіді 1–2 осіб, просто показують дуже широкий спектр потенційних суспільних улюбленців.

І насамкінець – про мало не основний чинник при аналізі соціологічних даних. Йдеться про динаміку, тобто зміни в суспільній свідомості упродовж певного часу. Що довший період спостережень, то цінніші цифри, бо таким способом ми зменшуємо чинник випадковості та спотворення даних, подібно до мему з британським травником, який так добре виглядає, позаяк його століттями акуратно підстригали. Отож, якщо порівнювати цифри 2012, 2015 і 2022 років, то в межах дюжини лідерів більшість зберігають раніше здобутий високий рейтинг, утверджуваний щодня зображеннями на банкнотах. "Новачками", котрі в цей рейтинг раніше взагалі не входили, є президент Зеленський і генерал Залужний – тут усе зрозуміло, вони зараз найважливіші екзистенційно постаті. Певна несподіванка – до складу групи "новачків" потрапив геніальний поет-бунтар Василь Стус, і це однозначно заслуга Вахтанга Кіпіані, який зробив його символом покоління. Натомість два актори (з наголосом на "а", тобто, йдеться про символічних учасників суспільних процесів) – Степан Бандера і В’ячеслав Чорновіл продемонстрували за останні 10 років стрімкий, трикратний ріст впізнаваності та популярності, що свідчить про зміну медіальної парадигми щодо них. Доброго нам усім здоров’я і довгих років життя, щоб побачити симпатичну нам зміну динаміки цих процесів у майбутні десятиліття і вільній і суверенній Україні.

Спеціально для Еспресо

Про автора: Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету

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