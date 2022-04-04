Продажі нових авто в Україні через війну впали більш як у 16 разів
Війна обвалила продажі нових автомобілів в Україні
Про це повідомляє Укравтопром.
"За місяць, в умовах воєнного стану, в Україні було зареєстровано всього 546 нових легкових авто", – йдеться у повідомленні.
У порівнянні з березнем минулого року, це в 16,5 разів менше, хоча і торік умови для продажів автомобілів були неідеальні через пандемію.
Нагадаємо, ЄБРР прогнозує скорочення ВВП України на 20% в 2022 році через вторгнення Росії.
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