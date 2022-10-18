Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Новим секретним фільмом для DC займеться Джеймс Ганн, відомий роботою над "Вартовими Галактики" та "Загоном самогубців 2". Зазначається, що Двейн "Скеля" Джонсон намагається просунути окремий фільм із протистоянням Чорного Адама та Супермена.

Так, вже розпочато роботу над новим фільмом про Супермена, який стане фактично продовженням фільму "Людина зі сталі 2". Роль відомого супергероя зіграє Генрі Кавіл, який став популярним за межами всесвіту DC завдяки ролі Відьмака в однойменному серіалі. Сценариста для нового фільму про Супермена поки лише шукають. У Warner Bros. планують, що над сценарієм працюватиме Крістофер Маккворрі. У Двейна Джонсона, однак, є власні плани щодо "Супермена". Він хоче зняти стрічку "Чорний Адам проти Супермена".

У планах Warner Bros. – розширення всесвіту "Бетмена". Режисер Метт Рівз провів низку зустрічей з постановниками, які могли б створити окремі фільми про поганців з "Бетмена". Проєкти сольних стрічок наразі на ранніх етапах розробки.

Триває робота і над фільмом "Диво-жінка 3". Наразі сценарій до стрічки майже завершений. До речі, Warner Bros. не планують продовжувати співпрацю з Джей Джей Абрамсом. З продюсером був укладений контракт на багато років, утім він так нічого і не випустив.

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