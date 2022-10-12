Про це Мelovin написав у Instagram.

Артист поширив допис військової та активістки спільноти секс-працівників Аліни Сарнацької, у якому йдеться про два випадки, що порушують права людей. Один військовий не може потрапити в реанімацію до свого хлопця, адже вони не є родичами. В іншій ситуації, яку наводить Сарнацька, загинула жінка-військова медичка, і в її жінки можуть забрати 7-річну доньку, яка за документами є чужою.

"Не на часі? Дай, Всесвіт та Боже, розуму! Розумію, що це довгий процес! Але я стояв і буду стояти поруч зі свободою людей та народу! Бо свобода - це Україна! Це моя держава і я всередині всіх процесів!", - написав співак.

Він звернувся до своїх гейтерів-гомофобів.

"Давайте, запалюйте вогнище та діставайте свої вила! Давайте! Продовжуйте мені завалювали дірект!", - наголосив Мelovin.

Він заявив, що його гейтери тхнуть Червоною площею.

"Ви! Радикальні пабліки типу "околофутболу". Продовжуйте паплюжити свій рід та бажати мені смерті! Го! Чекаю на кожного! В мене яйця більше, аніж у вас! За свободу та щастя народу і вмерти не страшно!", - запевнив він.

Співак також тегнув президента України Володимира Зеленського, щоб привернути його увагу до проблеми.

"Пора! На часі!", - додав Мelovin.

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