"Продовжуйте паплюжити свій рід": Melovin відповів гейтерам та закликав до легалізації одностатевих шлюбів
Український співак Мelovin поділився історіями військових-представників ЛГБТ, які обмежені в своїх правах через те, що одностатеві шлюби в Україні досі не легалізовані
Про це Мelovin написав у Instagram.
Артист поширив допис військової та активістки спільноти секс-працівників Аліни Сарнацької, у якому йдеться про два випадки, що порушують права людей. Один військовий не може потрапити в реанімацію до свого хлопця, адже вони не є родичами. В іншій ситуації, яку наводить Сарнацька, загинула жінка-військова медичка, і в її жінки можуть забрати 7-річну доньку, яка за документами є чужою.
"Не на часі? Дай, Всесвіт та Боже, розуму! Розумію, що це довгий процес! Але я стояв і буду стояти поруч зі свободою людей та народу! Бо свобода - це Україна! Це моя держава і я всередині всіх процесів!", - написав співак.
Він звернувся до своїх гейтерів-гомофобів.
"Давайте, запалюйте вогнище та діставайте свої вила! Давайте! Продовжуйте мені завалювали дірект!", - наголосив Мelovin.
Він заявив, що його гейтери тхнуть Червоною площею.
"Ви! Радикальні пабліки типу "околофутболу". Продовжуйте паплюжити свій рід та бажати мені смерті! Го! Чекаю на кожного! В мене яйця більше, аніж у вас! За свободу та щастя народу і вмерти не страшно!", - запевнив він.
Співак також тегнув президента України Володимира Зеленського, щоб привернути його увагу до проблеми.
"Пора! На часі!", - додав Мelovin.
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