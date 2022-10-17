Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російські окупаційні війська можна умовно поділити на дві частини. Перша частина - це мобілізовані, вони мають низький рівень підготовки. Друга частина - це професійні російські військові, яких залишилась ще певна кількість. Вони виконують функцію заградотряда. Тобто вони мають зробити так, щоб мобілізовані з низьким рівнем підготовки не залишали свої бойові позиції та намагалися провести контрнаступальні дії. Але у противника нічого не виходить і він зазнає втрат", - пояснив Федоренко.

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"ЗСУ добре вміють воювати та застосовують військові хитрощі. Тому вдається зберегти перевагу, як у контрнаступальних діях, так і у кількості знищених окупантів, - зауважив Федоренко.

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