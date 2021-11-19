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Професор Віктор Досенко: “Щоб цілком позбавитися від тютюнопаління, потрібно поступово зменшувати шкоду від нікотину”
Щороку в третій четвер листопада світ відзначає День відмови від куріння. Розпочалось це ще в 1977 році з ініціативи Американського онкологічного товариства
Головний меседж з роками не змінюється – залучити до боротьби проти тютюнопаління всі верстви населення та інформувати людей про згубний вплив куріння на здоров’я. Нікотин – речовина, яку організм курця потребує надалі все більше й більше. Завідувач відділу загальної та молекулярної
патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко каже, попри те, що багатьом хоч і відомо про вплив нікотину, втім, деякі препарати з вмістом нікотину зараз досі застосовують для лікування.
“Активатори нікотинових рецепторів активно вивчаються, тобто їхнє застосування. Наприклад, при так званому нейрозапаленні – запальних змінах в головному мозку. І от зменшення виразності цих змін досягається за рахунок активації Н-холінорецепторів. А найбільша шкода – це саме дим у вигляді смол. Тобто продукти неповного згорання нікотину та інших компонентів, які містяться в сигаретах. Ось вони точно містять канцерогени, мутагени та збільшують ймовірність розвитку раку”.
Онкологія та втрата еластичності шкіри досі залишаються у топі хвороб, спричинених курінням. Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні курить близько 34% дорослого населення, а саме: кожен другий чоловік та кожна шоста жінка. Віктор Досенко додає, якщо ще 50 років тому тютюнопаління вважалося неприйнятним для жінок, то зараз усе змінилося. Жінки на рівні з оловіками страждають від хвороб через куріння.
“Хронічні обструктивні захворювання легень – поширена патологія. Значно більш поширена, ніж рак легень. Хронічний бронхіт курців є компонентом цього захворювання. Тютюновий дим однаково впливає на всі статі. Виникає і атеросклероз, ураження судин, збільшується ймовірність інфаркту міокарда, інсульту, онкологічних захворювань, тощо”
Досі науковці зі всього світу сперечаються над тим, як насправді кинути курити раз і назавжди. Одні вважають, що все залежить від сили волі самого курця, можна кинути одразу, якщо є сильне бажання. Інші – кидати курити потрібно поступово: виключити зі свого раціону каву, алкоголь, які спокушають витягти з кишені сигарету; поступово переходити на менш шкідливі альтернативи в електронному варіанті.
“В інших аспектах найбільш перспективним є налоксон. Наприклад, в США десь з 2000- років є спрей з налоксоном. До нас це ще не докотилося, але це один з елементів зменшення шкоди, за допомогою блокади опіатних рецепторів”.
Чи стане це в пригоді у боротьбі з тютюнозалежністю серед співвітчизників – невідомо. А сам патофізіолог Віктор Досенко закликає українців турбуватися про своє здоров’я особливо в період поширення Covid-19 та шукати для себе шляхи, щоб позбутися куріння назавжди, адже усе – в руках самої людини.
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