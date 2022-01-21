Програмісти Держспецзв'язку розробили месенджер "Розмова" для українських військових
Програмісти з Держспецзвʼязку за власною ініціативою розробили месенджер для українських військових "Розмова"
Про це розповів голова відомства Юрій Щиголь в інтервʼю Forbes.
Месенджер перевірять на рівень захищеності, щоб вирішити, чи пропонувати його військовим.
"Ми не можемо говорити про захищеність будь-яких додатків, адже обробка інформації означає, що вона десь зберігається певний час. Якщо ти носій держтаємниці і в тебе є певні знання та навички, треба себе обмежити в користуванні додатками", - зазначив Щиголь.
Українські військові користуються швейцарською програмою Threema - цей же месенджер у вжитку швейцарської армії. Він відповідає нормам ЄС щодо збереження даних.
- Нагадаємо, ЗСУ попередили про російські Telegram-канали "НачШтабу" та "Черговий ООС", "замасковані" під інформаційні майданчики українських військових.
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