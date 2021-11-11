Прокуратура стягнула $16 тис. з судновласника танкера Delfi за збитки через забруднення Чорного моря

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.



Прокурори встановили, що у листопаді 2019 року танкер Delfi перебував у Чорному морі в акваторії порту “Південний”. Під час шторму він зірвався з якоря та сів на мілину поблизу одеського пляжу “Дельфін”. Через витік нафтопродуктів забруднилась акваторія Чорного моря.



Згідно з рішенням суду, власник танкера має сплатити понад $16 тис дол. за збитки через забруднення морських вод нафтопродуктами.

Нагадаємо, судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.

10 вересня 2020 року Танкер Delfi забрали з одеського пляжу "Дельфін", де він пробув з 22 листопада 2019 року.

Аварійний танкер Delfi близько 14-ї години 10 вересня 2020 року прибув у супроводі плавкрана та буксирів до нафтогавані порту Чорноморськ.

4 листопада Одеська обласна прокуратура оголосила підозру екскомандиру корабля морської охорони, який знав про порушення танкера, але все одно пропустив його в порт.