Прокуратура стягнула $16 тис. з судновласника танкера Delfi за збитки через забруднення Чорного моря
Приморська окружна прокуратура Одеси у судовому порядку стягнула з компанії-судновласника вантажного танкера Delfi понад $16 тис дол. за збитки через забруднення морських вод нафтопродуктами під час аварійної події з судном
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Прокурори встановили, що у листопаді 2019 року танкер Delfi перебував у Чорному морі в акваторії порту “Південний”. Під час шторму він зірвався з якоря та сів на мілину поблизу одеського пляжу “Дельфін”. Через витік нафтопродуктів забруднилась акваторія Чорного моря.
Згідно з рішенням суду, власник танкера має сплатити понад $16 тис дол. за збитки через забруднення морських вод нафтопродуктами.
- Нагадаємо, судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.
- 10 вересня 2020 року Танкер Delfi забрали з одеського пляжу "Дельфін", де він пробув з 22 листопада 2019 року.
- Аварійний танкер Delfi близько 14-ї години 10 вересня 2020 року прибув у супроводі плавкрана та буксирів до нафтогавані порту Чорноморськ.
- 4 листопада Одеська обласна прокуратура оголосила підозру екскомандиру корабля морської охорони, який знав про порушення танкера, але все одно пропустив його в порт.
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