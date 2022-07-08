Прокуратура викрила шахраїв, які від імені голів ОВА збирали гроші "для ЗСУ"

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

Організував схему чоловік з тимчасово окупованої частини Луганщини. Сума збитків становить понад 1 млн грн.

"За процесуального керівництва прокурорів Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито та затримано чотирьох учасників злочинної групи за підозрою у шахрайстві, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України)", – йдеться в повідомленні.



Повідомляють, що з лютого 2022 року в м. Дніпро діяла злочинна група, яка спеціалізувалась на заволодінні коштами суб’єктів господарювання з Одещини та інших областей України під приводом матеріальної підтримки армії.



Підприємці з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини у відповідь на підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій відповідних регіонів перераховували кошти як благодійну допомогу Збройним силам України.

"Кошти ділки отримували на банківські картки, які заздалегідь оформлювали на підставних осіб, із розрахунку 1 тис. грн за картку. У такий спосіб з лютого по липень цього року зловмисники ошукали понад 15 суб’єктів господарювання, спричинивши їм збитки на понад 1 млн гривень", – повідомляє прокуратура.



Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.



Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Також триває проведення слідчих дій з метою встановлення інших учасників групи, причетних до незаконної оборудки, у тому числі осіб, які перебувають на території так званої "ЛНР".

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