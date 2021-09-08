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Прокурори скерували до суду справу про мільйонні зловживання під час будівництва комплексу "Охмадит"

8 вересня, 2021 середа
14:10
Кримінал Охматдит

Справу проти ексочільниці ДП "Укрмедпроектбуд" скеровано до суду

Про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звинуватили ексочільницю ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства у зловживаннях під час проведення закупівлі обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", які завдали понад 30 млн грн збитків.

"8 вересня 2021 року за результатами досудового розслідування детективів НАБУ, прокурорами САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишньої очільниці ДП «Укрмедпроектбуд» та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника у зловживаннях під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», які завдали понад 30 млн гривень збитків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, досудовим розслідуванням встановлено, що державне підприємство "Укрмедпроектбуд", яке виступало замовником робіт з будівництва НДСЛ "Охматдит", за бюджетні кошти замовило у приватного товариства інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів), для будівництва та оснащення вказаного лікувального закладу.

Відповідно до умов укладених договорів державним підприємством було проведено розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, що становило понад 30 млн гривень, проте у подальшому вказане інженерне та технічне обладнання не було поставлено та взагалі відсутнє до цього часу.

Дії колишньої очільниці державного підприємства кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника – за за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

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