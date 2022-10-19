Про це повідомляють у Bloomberg з посиланням на заяву лідера Республіканської партії в палаті представників Кевіна Маккарті.

"Я думаю, що люди сидітимуть у рецесії, і вони не збираються виписувати Україні порожній чек. Вони просто не зроблять цього", - заявив він.

Фракція республіканців ставить під сумнів, що США варто втручатися у зовнішньополітичну діяльність. За словами Маккарті, однією з причин скорочення допомоги є те, що адміністрація президента ігнорує внутрішні проблеми, які республіканці вважають пріоритетними.

"Люди починають зважувати це. Україна важлива, але водночас це не може бути єдиною справою, якою вони займаються, і це не може бути порожній чек", - додав Маккарті.

15 жовтня міністерство фінансів США наполягло, щоб Євросоюз збільшив пряму фінансову допомогу Україні.

17 жовтня ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США враховуватиме використання російськими військами іранських дронів проти України у своїх рішеннях щодо надання подальшої військової допомоги.

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