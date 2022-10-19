Проміжні вибори у США: республіканці розповіли, що буде з допомогою Україні у разі їхньої перемоги
Лідер Республіканської партії палати представників Кевін Маккарті заявив, що республіканці готові відмовитися від допомоги США Україні наступного року, якщо вони здобудуть перемогу в проміжних виборах у Штатах
Про це повідомляють у Bloomberg з посиланням на заяву лідера Республіканської партії в палаті представників Кевіна Маккарті.
"Я думаю, що люди сидітимуть у рецесії, і вони не збираються виписувати Україні порожній чек. Вони просто не зроблять цього", - заявив він.
Фракція республіканців ставить під сумнів, що США варто втручатися у зовнішньополітичну діяльність. За словами Маккарті, однією з причин скорочення допомоги є те, що адміністрація президента ігнорує внутрішні проблеми, які республіканці вважають пріоритетними.
"Люди починають зважувати це. Україна важлива, але водночас це не може бути єдиною справою, якою вони займаються, і це не може бути порожній чек", - додав Маккарті.
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