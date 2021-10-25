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Промвиробництво у січні-вересні зросло на 1,4%, - Мінекономіки

25 жовтня, 2021 понедiлок
10:57
Економіка електроенергія

Промислове виробництво в Україні у січні-вересні 2021 року зросло на 1,4%

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"За підсумком січня-вересня 2021 року промвиробництво в Україні зросло на 1,4%. У тому числі у переробній промисловості - на 1,6%, добувній - на 1,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 1,2%", - йдеться у повідомленні.

За словами першого заступника міністра економіки Володимира Гринюка, на зростання промвиробництва в окремих галузях продовжує впливати сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках.

"Зокрема, у вересні спостерігалось зростання в добувній промисловості. Також ми бачимо зростання в інвестиційно-спрямованих видах діяльності, що свідчить про активізацію реалізації підприємствами інвестиційних проєктів", - цитує пресслужба слова Гринюка.

У пресслужбі зазначили, що виробництво інвестиційних товарів зросло на 2,5% і сформувало найбільший внесок в індекс промислової продукції. Зокрема, виробництво меблів, іншої продукції і монтаж машин і устаткування зросло на 5,5%, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої продукції - на 0,8%, машинобудування - 0,7%.

Водночас, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у вересні спостерігалось зменшення виробництва на 2,4% на тлі скорочення споживання природного газу через збільшення його вартості, що вплинуло на зменшення розподілення природного газу через місцеві трубопроводи. Зокрема, за даними Держстату, у серпні 2021 року використання газу зменшилося на 24,6% порівняно з серпнем попереднього року.

Крім того, зазначили у відомстві, у вересні спостерігалось зменшення виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів через низьку сировинну базу для переробки з боку сільського господарства в умовах пізнього початку збору врожаю соняшника.

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Мінекономіки
Держстат
промвиробництво
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